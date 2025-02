Serie A, le designazioni arbitrali: a Manganiello Como-Napoli, Piccinini per Inter-Genoa

Sarà l'arbitro Manganiello di Pinerolo a dirigere Como-Napoli, partita della 26/a giornata del campionato di serie A che vede la capolista in trasferta contro la squadra di Fabregas. L'Inter, che ospita il Genoa, avrà come arbitro Piccinini di Forlì, mentre per il derby emiliano tra Parma e Bologna è stato designato Abisso di Palermo. Il match tra Torino e Milan è stato affidato a Sozza di Seregno, mentre per il posticipo domenicale Cagliari-Juventus ci sarà Colombo di Como. Queste le altre designazioni: Lecce-Udinese, Bonacina di Bergamo; Venezia-Lazio, Marchetti di Ostia Lido; Verona-Fiorentina: Di Bello di Brindisi; Empoli-Atalanta, Mariani di Aprilia; Roma-Monza, Maresca di Napoli.