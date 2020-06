Serie A, l'Atalanta ribalta la Lazio: da 0-2 a 3-2 

ATALANTA-LAZIO 3-2

L'Atalanta ha battuto 3-2 in rimonta la Lazio nel big match della 27.a giornata di Serie A, dando un duro colpo alle ambizioni scudetto dei biancocelesti di Simone Inzaghi. Nei primi trenta minuti di gioco la Lazio è stata letale in contropiede, portandosi avanti di due gol per l'autorete di De Roon e il destro dal limite di Milinkovic-Savic. La reazione dell'Atalanta però è stata veemente: Gosens, Malinovskyi e Palomino hanno firmato la rimonta. Atalanta-Lazio, spettacolo ad alta velocità

































































LE PAGELLE

Malinovskyi 7 - Per tutto il primo tempo palleggia senza strafare, poi nella ripresa prende in mano la squadra con il suo mancino nella trequarti avversaria. Il siluro del pareggio all'incrocio dei pali è una perla di rara bellezza.

De Roon 5 - La goffa autorete che apre il tabellino è solo un episodio di una partita decisamente sotto la sufficienza. Spesso in ritardo, mette a posto nella ripresa le voragini lasciate nel primo tempo, sempre travolto dai contropiede laziali.

Gomez 7 - Primo tempo in chiaroscuro, poi quando i ritmi si abbassano assume il controllo del gioco atalantino con cambi di gioco e finte, senza perdere mai il pallone. Trova il guizzo vincente in attacco con l'assist da calcio d'angolo per Palomino.

Milinkovic-Savic 7 - Dominante per tutto il primo tempo, fisicamente e tecnicamente. Il destro all'angolino per il momentaneo due a zero è da applausi, ma appoggiandosi su di lui la Lazio crea grandissimi pericoli.

Immobile 5 - Ha sulla coscienza almeno due errori davanti al portiere nel primo tempo che avrebbero potuto chiudere prima il match. A posteriori sono diventati pesantissimi.

Acerbi 6,5 - Vince il duello tutto fisico con Zapata. Nel finale si immola su un tiro di Muriel, ma cala alla distanza come tutti i compagni.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 3-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 6, Djimsiti 5,5, Palomino 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 5, Freuler 5,5, Gosens 7 (24' st Castagne 6); Malinovskyi 7 (32' st Ilicic 6), Gomez 7, Zapata 5 (24' st Muriel 6). A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Tameze, Czyborra, Colley, Sutalo, Bellanova. All.: Gritti 6,5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 5; Patric 5, Acerbi 6,5, Radu 5,5 (31' st Bastos 5); Lazzari 6, Luis Alberto 5,5 (31' st A. Anderson 5,5), Cataldi 6 (15' st Parolo 5), Milinkovic-Savic 7, Jony 5 (31' st Lukaku 5,5); Correa 6 (10' st Caicedo 5), Immobile 5. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, D. Anderson, Armini, Silva, Falbo. All.: Inzaghi 6.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5' aut. De Roon (A), 11' Milinkovic-Savic (L), 38' Gosens (A), 21' st Malinovskyi (A), 35' st Palomino (A)

Ammoniti: Toloi, De Roon (A); Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: nessuno

