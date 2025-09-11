Serie A, la top ten dei calciatori che costano di più ai club: Vlahovic il più caro

Ma quanto ci costano? La domanda se la fanno tutte le squadre guardando ai giocatori top per far quadrare i conti. A stilare la classifica dei calciatori più onerosi in Serie A in questa stagione ci ha pensato Calcio e Finanza e il nome che spicca su tutti è quello di Dusan Vlahovic. La Juventus ha fatto di tutto per liberarsene e i numeri spiegano quanto pesa in bilancio: ben 41.750.500 euro, di cui 12 milioni di stipendio netto, da solo DV9 impatta il 17,7% sul costo complessivo della rosa