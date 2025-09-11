Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
classifica

Serie A, la top ten dei calciatori che costano di più ai club: Vlahovic il più caro

Cinque giocatori nei primi dieci sono del Napoli, tre della Juventus e uno a testa per Inter e Milan

11 Set 2025 - 13:48

Ma quanto ci costano? La domanda se la fanno tutte le squadre guardando ai giocatori top per far quadrare i conti. A stilare la classifica dei calciatori più onerosi in Serie A in questa stagione ci ha pensato Calcio e Finanza e il nome che spicca su tutti è quello di Dusan Vlahovic. La Juventus ha fatto di tutto per liberarsene e i numeri spiegano quanto pesa in bilancio: ben 41.750.500 euro, di cui 12 milioni di stipendio netto, da solo DV9 impatta il 17,7% sul costo complessivo della rosa

Il serbo costa del doppio del secondo classificato che è Lorenzo Lucca, al suo primo anno al Napoli, con un 17.700.000 euro, due dei quali di stipendio contro i nove di Lautaro Martinez che comunque gli sta alle spalle in questa particolare classifica. 

Nei top ten, a scendere, ci sono Beukema, Lukaku, Nkunku, Koopmeiners, De Bruyne, Bremer e Hoijlund per un totale di cinque giocatori del Napoli, tre della Juventus, uno a testa per Inter e Milan. E infatti l'impatto sul bilancio degli azzurri è il più alto con oltre 83 milioni a bilancio seguito a ruota dai bianconeri a 73 milioni con le milanesi a distanza. 

© sportmediaset

© sportmediaset

calciatori
costosi
bilancio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

00:54
DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

I più visti di Calcio

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:40
PSG, Safonov: "Le voci non mi destabilizzano, concentrato sul campo"
16:31
Verona, per Mosquera appendicectomia d'urgenza
16:15
Capello: "L'Inter deve riaccendere la luce"
15:30
Lamela e l'addio al calcio: "Troppi problemi fisici"
15:07
Kenan Yildiz vince il 'Player Of The Month" di Agosto