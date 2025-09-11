Serie A, la top ten dei calciatori che costano di più ai club: Vlahovic il più caro

Cinque giocatori nei primi dieci sono del Napoli, tre della Juventus e uno a testa per Inter e Milan
Ma quanto ci costano? La domanda se la fanno tutte le squadre guardando ai giocatori top per far quadrare i conti. A stilare la classifica dei calciatori più onerosi in Serie A in questa stagione ci ha pensato Calcio e Finanza e il nome che spicca su tutti è quello di Dusan Vlahovic. La Juventus ha fatto di tutto per liberarsene e i numeri spiegano quanto pesa in bilancio: ben 41.750.500 euro, di cui 12 milioni di stipendio netto, da solo DV9 impatta il 17,7% sul costo complessivo della rosa
Il serbo costa del doppio del secondo classificato che è Lorenzo Lucca, al suo primo anno al Napoli, con un 17.700.000 euro, due dei quali di stipendio contro i nove di Lautaro Martinez che comunque gli sta alle spalle in questa particolare classifica.
Nei top ten, a scendere, ci sono Beukema, Lukaku, Nkunku, Koopmeiners, De Bruyne, Bremer e Hoijlund per un totale di cinque giocatori del Napoli, tre della Juventus, uno a testa per Inter e Milan. E infatti l'impatto sul bilancio degli azzurri è il più alto con oltre 83 milioni a bilancio seguito a ruota dai bianconeri a 73 milioni con le milanesi a distanza.
