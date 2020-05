Serie A, la sottosegretaria Zampa: "Per ripartire isolamento assoluto di giocatori e staff"

Dal 18 maggio riprenderanno dunque gli allenamenti collettivi, lo hanno annunciato il ministro dello Sport Spadafora e quello della Salute Speranza. Detto questo ci sarà poi da stabilire la roadmap per il ritorno al calcio giocato, per garantire lo svolgimento in totale sicurezza del campioanto di Serie A. Linee guida che verranno dettate dal Governo, in linea con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico che si prepara a dare il via libera al Protocollo di sicurezza discusso con la Figc. Una anticipazione di quello che potrà essere arriva oggi dalla sottosegrataria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta ai microfoni di GR Parlamento: "È stata individuata una possibile via d'uscita tecnica, sostanzialmente quella di una bolla sterile nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus: e dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia".