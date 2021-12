Serie A: l'Inter col Torino per mantenere le distanze, Napoli e Milan per allungare sull'Atalanta

19ESIMA GIORNATA SERIE A

Roma e Fiorentina puntano la Juve per salire a -4 dalla zona Champions

Atalanta e Juve hanno già dato e il mercoledì che chiude il girone d'andata con la sua diciannovesima giornata si fa caldo soprattutto per la rincorsa al quarto posto Champions. Più in alto, laddove risuona invece la parola scudetto, Inter, Napoli e Milan studiano le mosse per mantenere inalterate le rispettive distanze e allungare semmai proprio sui nerazzurri di Gasperini fermati sullo 0-0 dal Genoa. Quindi, iniziando dal vertice, alle 18.30 c'è il Torino per l'Inter già campione d'inverno. A San Siro partita da scongiuri assortiti per Inzaghi che senza lo squalificato Barella fa prove di centrocampo con sguardo anticipato sul Liverpool: dopo 6 vittorie consecutive, cinque delle quali tenendo la propria porta inviolata, la settima come minimo garantirebbe un più 4 sulle inseguitrici, vantaggio utile anche in vista di una ripresa non agevole, calendario alla mano.

D'altra parte per Napoli e Milan, in campo alle 20.45, il post scontro-diretto di San Siro vede due impegni a impatto differente: per Spalletti - privo anche di Insigne appiedato dal Covid - c'è lo Spezia che con i suoi due punticini presi nelle ultime sei partite non attraversa un momento di grande salute. Vero è che ha pareggiato all'ultima proprio con l'Empoli che ospita stasera il Milan, ma il potenziale della squadra di Andreazzoli è sicuramente diverso come testimoniano i 27 punti in classifica, 17 dei quali presi però fuori casa. Ecco, se c'è un punto debole dei toscani su cui Pioli deve insistere è questo, affidandosi a Giroud vista l'assenza forzata di Ibrahimovic. Sin qui la volata scudetto, più sotto, si diceva invece della rincorsa al quarto posto che gli ultimi due inattesi risultati dell'Atalanta (ko con la Roma in casa e pareggio a Marassi col Genoa) ha decisamente riaperto. La Juve, vincente sul Cagliari, è già a meno quattro, obiettivo alla portata oggi anche di Roma e Fiorentina in campo allae 18.30: per i giallorossi c'è la Samp all'Olimpico, per i viola invece la difficile trasferta di Verona. Ad aprire invece la giornata il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna e la visita in laguna della Lazio in campo alle 16.30 con il Venezia.