Serie A, almeno due infortuni per le "europee": non doveva essere una sosta per scongiurare infortuni?

E sicuramente Maurizio Sarri non starà benedendo (eufemismo) un'agenda così fitta, notoriamente riluttante ad andare in panchina ogni tre giorni. Se Como e Roma hanno attacchi incerottati, l'allarme rosso in casa Atalanta riguarda il reparto arretrato. Al ritorno dalla sosta, si sono fermati prima Scalvini e successivamente Kolasinac, mettendo in emergenza una zona già segnata dall'inutilizzabilità di Kossounou e Hien. Non se la passano benissimo neanche il centrocampo (Kessié out) e l'attacco, con lo sfortunato Raspadori infortunatosi calciando il rigore valido per il 2-0 sul Pafos.