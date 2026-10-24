SERIE A

La Serie A pensa a Galliani per la FIGC: possibile sfida con Malagò per la presidenza

Il termine ultimo per presentare le candidature per il voto di dicembre è fissato per il 4 novembre

24 Ott 2026 - 09:04
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Il 4 novembre è il termine ultimo per la presentazione per la presentazione delle candidature alla presidenza della FIGC: lo si capirà prima, ma per quel giorno la Serie A dovrà aver scelto a maggioranza chi sostenere nella corsa al vertice della Federcalcio. Come avanzato oggi da La Gazzetta dello Sport, il candidato che i club del massimo campionato potrebbero sostenere è quello di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e del Monza, manager di grandissima esperienza, compotenza e carisma, capace di catalizzare su di sè ampi favori. Una scelta che determinerebbe una sfida nelle elezioni del 14 dicembre con l'attuale Commissario Giovanni Malagò.

Secondo quando ricostruito dalla Rosea, le società della massima serie, seguite da altre componenti, dopo aver portato Malagò al vertice della Federazione nella passata primavera, hanno poi "lamentato una scarsa, quasi nulla, condivisione delle scelte". Secondo il quotidiano "dopo la bufera Maldini-Leonardo-Pirlo, i club spingevano perché sul calcio azzurro tornasse il sereno con la nomina a commissario tecnico di Antonio Conte. Malagò ha invece scelto Mancini". Identica divergenza, poi, anche sulla decisione di Diana Bianchedi capo delegazione Nazionale. Un percorso che per le società di A e altre componenti che lo avevano appoggiato come Associazione Calciatori e Allenatori "doveva essere portato avanti in totale condivisione e che ha visto presto prendere strade spesso diverse. Con un coinvolgimento anche minimo in assenza del quale ci si è ritrovati sempre più distanti". 

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