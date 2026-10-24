La Serie A pensa a Galliani per la FIGC: possibile sfida con Malagò per la presidenza

Secondo quando ricostruito dalla Rosea, le società della massima serie, seguite da altre componenti, dopo aver portato Malagò al vertice della Federazione nella passata primavera, hanno poi "lamentato una scarsa, quasi nulla, condivisione delle scelte". Secondo il quotidiano "dopo la bufera Maldini-Leonardo-Pirlo, i club spingevano perché sul calcio azzurro tornasse il sereno con la nomina a commissario tecnico di Antonio Conte. Malagò ha invece scelto Mancini". Identica divergenza, poi, anche sulla decisione di Diana Bianchedi capo delegazione Nazionale. Un percorso che per le società di A e altre componenti che lo avevano appoggiato come Associazione Calciatori e Allenatori "doveva essere portato avanti in totale condivisione e che ha visto presto prendere strade spesso diverse. Con un coinvolgimento anche minimo in assenza del quale ci si è ritrovati sempre più distanti".