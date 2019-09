Serie A: il Brescia passa in Friuli, Romulo affonda l'Udinese

UDINESE-BRESCIA 0-1

Nel quarto turno di Serie A il Brescia passa per 1-0 alla Dacia Arena di Udine. La squadra di Eugenio Corini gioca meglio sin dai primi minuti, e già al 6' Donnarumma ha l'occasione per segnare: decisivo però l'intervento Musso, prodigioso nel respingere il tiro dell'avversario. Il gol arriva al 57', quando Romulo conclude una cavalcata solitaria con un destro da fuori area: la deviazione di De Maio sorprende Musso. Per Tudor è la terza sconfitta consecutiva, per il Brescia la seconda vittoria in tre trasferte.

LA PARTITA

È un Brescia formato trasferta, quello di Eugenio Corini. Dopo il blitz di Cagliari nella prima giornata, arriva un altro 1-0 fuori casa, stavolta a Udine, per un totale di sei punti pesantissimi in ottica salvezza. Le Rondinelle hanno un'idea di gioco chiara: Corini non vuole il catenaccio ma una squadra che accompagni le azioni offensive con tanti uomini, e che in fase di non possesso vada a prendere gli avversari anche a ridosso della loro area. È così che nasce l'unico grande pericolo del primo tempo: al 6' Donnarumma scippa la palla a De Maio in area, Musso è fenomenale nella respinta. L'Udinese, a cui manca la fantasia di De Paul, si fa vedere solo in contropiede, con tiri imprecisi di Fofana e Pussetto (poi sostituiti tra i fischi nella ripresa). Lasagna è un fantasma e la coppia difensiva Chancellor-Cistana passa un pomeriggio tranquillo.



La ripresa è più spettacolare e comincia con un calcio di rigore per l'Udinese, poi corretto in punizione dal Var: Jajalo costringe Joronen all'angolo. Ci prova anche Bisoli (bravo Musso), prima del gol dell'1-0, che arriva al 57': Romulo cavalca verso l'area avversaria e scaglia un destro da fuori che sorprende Musso grazie alla deviazione di De Maio. Ci si aspetta una reazione dai padroni di casa, ma neanche i cambi di Tudor (dentro Barak, Okaka e Nestorovski e attacco pesante con Lasagna) scuotono l'Udinese, che anzi rischia il raddoppio su un tiro al volo di Sabelli e su un contropiede di Matri, entrato nel finale per Donnarumma. Finisce dunque 1-0 dopo sei minuti di recupero: l'Udinese rimane a tre punti, il Brescia vola a sei, e martedì al Rigamonti arriva la Juventus. Per affrontarla, ci sarà un Balotelli in più.

LE PAGELLE

Romulo 7: non segnava da un anno, l'italo-brasiliano che ha un conto aperto con l'Udinese, a cui aveva segnato l'ultimo gol in Serie A. Qualità e dinamismo al servizio di Corini, e dire che ha giocato da interno solo per la squalifica di Dessena.

Donnarumma 6,5: quei pochi palloni che arrivano dalle sue parti fanno allarmare la difesa di Tudor. Vicino a sbloccare il risultato dopo uno scippo su De Maio, solo la bravura di Musso gli nega la quarta rete in altrettante partite.

Musso 7: il portiere è nettamente il migliore dell'Udinese. Non il migliore dei segnali per Tudor, se la partita si gioca in casa contro una neopromossa. Fenomenale su Donnarumma dopo sei minuti, si ripete su Bisoli e Sabelli nella ripresa. Non può nulla sul tiro deviato di Romulo.

Lasagna 5: certo, senza De Paul i rifornimenti scarseggiano. E Pussetto molte volte pecca di egoismo. Dal capitano, però, ci si aspetta più della prestazione scialba contro il Brescia. Annullato da Chancellor e Cistana, si fa vedere solo con una girata alle stelle nel primo tempo.

De Maio 4,5: un pericolo pubblico. Mai sicuro, Musso deve rimediare a una sua dormita clamorosa che manda Donnarumma in area piccola. Sfortunato sulla deviazione che costa l'1-0.

IL TABELLINO

UDINESE-BRESCIA 0-1

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 6, De Maio 4,5, Samir 6; Stryger Larsen 5, Walace 5,5, Jajalo 6, Fofana 5 (22' st Barak 6), Sema 6,5 (40' st Nestorovski sv); Pussetto 5 (22' st Okaka 5), Lasagna 5. A disp.: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck, Mandragora, Kubala, Teodorczyk. All.: Tudor 5.

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6,5, Cistana 7, Chancellor 6,5, Mateju 6; Bisoli 6,5, Tonali 6,5, Romulo 7 (45' st Zmrhal); Spalek 5 (31' st Gastaldello sv); Ayé 5, Donnarumma 6,5 (45' st Matri sv). A disp.: Alfonso, Curcio, Morosini, Semprini, Tremolada. All.: Corini 6,5.

Arbitro: Valeri

Reti: 12' st Romulo

Ammonizioni: Mateju (B), Bisoli (B), Jajalo (U), Becao (U), Pussetto (U), Chancellor (B), Okaka, Ayé (B)

LE STATISTICHE DI UDINESE-BRESCIA

• Per la seconda volta nella sua storia in 23 stagioni di Serie A il Brescia ha vinto due delle prime tre trasferte stagionali, la prima nel 2001/02.

• Nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta in precedenza il Brescia aveva raccolto almeno sei punti nelle prime quattro gare stagionali di Serie A, nella precedente partecipazione (nove punti nel 2010/11).

• 13° gol di Romulo in Serie A, primo da fuori area.

• Romulo ha preso parte attiva a tre gol contro l'Udinese in Serie A (due reti e un assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nella massima serie italiana.

• Entrambe le ultime due reti di Rômulo in Serie A sono arrivate contro l'Udinese (la precedente nell'ottobre 2018 con il Genoa).

• Romulo ha preso parte attiva ad un gol in due match consecutivi di Serie A (una rete oggi ed un assist vs Bologna) per prima volta da gennaio 2014 con il Verona).

• L’Udinese ha perso tre match consecutivi in Serie A per la prima volta da ottobre 2018.

• Presenza numero 300 per Daniele Gastaldello in Serie A in carriera.