Serie A, Guida arbitra Juventus-Inter: a Mariani affidata Atalanta-Napoli

© Getty Images

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a guidare il derby d'Italia fra Juventus e Inter in programma nella serata di domenica 26 novembre alle 20.45. La sfida che andrà in scena all'Allianz Stadium sarà accompagnato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio a cui va aggiunto Davide Massa in qualità di quarto uomo oltre a Massimiliano Irrati e Francesco Meraviglia in sala Var. Maurizio Mariani si occuperà invece del match per la zona Champions League fra Atalanta e Napoli in programma sabato 25 novembre alle 18, mentre a Marco Di Bello è stata affidata la guida di Milan-Fiorentina, anticipo delle 20.45.