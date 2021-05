Serie A: goleada Milan, vincono anche Inter, Atalanta, Juve e Lazio

Nella 36.ma giornata di Serie A vincono tutte le big nella parte alta della classifica. L'Inter batte 3-1 la Roma grazie alle reti di Brozovic, Vecino e Lukaku. Per la zona Champions, il Milan travolge 0-7 il Torino in trasferta con tripletta di Rebic, l'Atalanta regola 2-0 il Benevento, la Juve supera il Sassuolo 1-3 e la Lazio stende il Parma in extremis 0-1. Per la parte bassa della classifica Genoa-Bologna 0-2, Samp-Spezia 2-2.