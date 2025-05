Serie A, gli squalificati dopo il 38° turno: le decisioni del giudice sportivo

Il giudice sportivo di Serie A dopo la trentottesima giornata di campionato ha squalificato per due giornate l'attaccante del Lecce Ante Rebic "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto a un assistente più volte un'espressione irriguardosa indirizzata agli ufficiali di gara. Inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva una critica irrispettosa al direttore di gara" e il difensore della Lazio Alessio Romagnoli "per avere, al 48' del secondo tempo, affrontato un assistente con toni e atteggiamenti offensivi". Un turno di stop a: Ondrej Duda (Verona), Jaka Bijol (Udinese), Santiago Pierotti (Lecce), Pepe Reina (Como), Botond Balogh (Parma), Hakan Calhanoglu (Inter), Mehmet Celik (Roma), Gabriel Strefezza (Como).