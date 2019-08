Niente squalifica per l'attaccante del Napoli Dries Mertens dopo la simulazione nella partita contro la Fiorentina, costata un rigore ai viola: nessuna richiesta di prova tv da parte della procura federale. Pertanto al termine della prima giornata del campionato di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalifcato per una giornata soltanto due giocatori: Pawel Dawidowicz dell'Hellas Verona e Diego Farias del Lecce. Ammenda di 10mila euro alla Fiorentina "per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei con-fronti della tifoseria avversaria". Ammenda di 3mila euro al Bologna.