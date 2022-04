Serie A, Genoa-Cagliari 1-0: Badelj rilancia Blessin in chiave salvezza

GENOA-CAGLIARI 1-0

Il destro dal limite del croato nel finale regala tre punti salvezza a Blessin: Mazzarri solo a +3 sulla zona retrocessione

Grazie al gol di Milan Badelj all'89', il Genoa si aggiudica 1-0 lo scontro salvezza con il Cagliari della trentaquattresima giornata di Serie A. A Marassi, decide la rete nel finale del croato, dopo che i sardi si erano resi più pericolosi nella ripresa colpendo anche un palo con Joao Pedro. Con questo successo, i liguri salgono a 25 punti, agganciando la Salernitana e portandosi a -3 dai sardi, ora vicinissimi alla zona retrocessione. Getty Images

LA PARTITA

Il gol all'89' di Milan Badelj rischia di rivelarsi decisivo per la lotta salvezza in Serie A: il destro dal limite del croato, infatti, vale l'1-0 del Genoa sul Cagliari nella trentaquattresima giornata di Serie A. A Marassi, i liguri costruiscono la prima occasione con il destro dalla distanza di Portanova facilmente bloccato da Cragno. L'azione più pericolosa del primo tempo arriva alla mezz'ora di gioco ed è ad opera dei padroni di casa, con il destro al volo di Amiri su sponda di Portanova che sfiora il palo destro. I sardi, invece, si vedono dal limite con la conclusione di Joao Pedro fuori misura.

Dopo un primo tempo senza gol, la partita si accende subito nella ripresa: Destro entra al posto di Amiri con Ekuban largo a sinistra e l'ex Roma prima punta, ma la prima occasione è per i sardi, con Joao Pedro che dal limite colpisce il palo. Gli ospiti insistono e si rendono pericolosi con l'esterno di Keita parato da Sirigu, poi l'azione prosegue e Marin sfiora l'incrocio di destro. Mazzarri prova con i cambi a rendersi ancora più pericoloso: entrano Pavoletti e Rog, subito pericoloso con un sinistro in area che centra l'esterno della rete. Proprio quando lo 0-0 sembra inevitabile, ecco la giocata che rende ancora più infuocata la lotta salvezza: Badelj raccoglie dal limite e con un destro angolatissimo supera Cragno, firmando l'1-0 che resiste fino al triplice fischio di Valeri. Con questa vittoria, il Genoa sale a 25 punti, agganciando la Salernitana e riducendo a 3 le lunghezze di distacco dal Cagliari di Mazzarri, che ora vede da vicino l'incubo retrocessione.

LE PAGELLE

Ekuban 6 - Tra i più vivaci nel primo tempo, rallenta quando nella ripresa si sposta sulla fascia per far spazio a centro area a Destro.

Amiri 6,5 - Il suo è l'acuto più pericoloso del primo tempo, poi Blessin preferisce appesantire l'attacco e lo toglie all'intervallo.

Badelj 7 - Un gol che rischia di rivelarsi preziosissimo per il suo Genoa: destro morbido ma angolato che può valere una stagione.

Keita 5,5 - Dovrebbe aprire la difesa con la sua velocità e la sua fisicità, invece non va oltre un poco pericoloso esterno destro fermato da Sirigu.

Joao Pedro 6 - Colpisce il palo ad inizio ripresa rivelandosi il più pericoloso in una partita difficile per i suoi.

Rog 6,5 - Il suo ingresso dà ulteriore vigore ai sardi: entra bene in campo e sfiora anche il gol colpendo l'esterno della rete.



IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Frendrup 5,5, Bani 6, Ostigard 6,5, Vasquez 6; Sturaro 5,5 (36' st Yeboah 6,5), Badelj 7; Galdames 6, Amiri 6,5 (1' st Destro 5,5), Portanova 6 (14' st Gudmundsson 5,5); Ekuban 6 (14' st Melegoni 5,5, 48' st Hernani sv). A disp.: Semper, Vodisek, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Hefti. All.: Blessin 6,5

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Altare 6, Ceppitelli 6 (37' st Walukiewicz sv), Carboni 5,5; Bellanova 5,5 (37' st Nandez sv), Deiola 6, Grassi 6 (32' st Rog 6,5), Marin 6,5, Dalbert 5,5; Joao Pedro 6, Keita 5,5 (27' st Pavoletti 5,5). A disp.: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Strootman, Pereiro, Lykogiannis, Zappa. All.: Mazzarri 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatore: 44' st Badelj

Ammoniti: Joao Pedro (C), Destro (G), Sturaro (G), Grassi (C), Frendrup (G)

LE STATISTICHE DI GENOA-CAGLIARI

● Il Genoa ha vinto tutte le ultime cinque sfide in Serie A contro il Cagliari, record per i liguri contro questa avversaria nel massimo campionato.

● Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in sette delle 12 partite con Alexander Blessin in Panchina, tanti clean sheet quanti ne aveva collezionato nei precedenti 40 match in Serie A.

● Solo Igor Budan e Zvonomir Boban (nove entrambi) hanno trovato il gol in più stagioni differenti di Milan Badelj (otto) tra i giocatori croati in Serie A.

● Milan Badelj è il quarto giocatore croato ad aver trovato la rete in otto stagioni consecutive in Serie A dopo Zvonomir Boban, Igor Tudor e Marcelo Brozovic.

● Il Cagliari è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nel corso della seconda frazione di gioco in questa Serie A (36).

● Primo gol in questa Serie A per Milan Badelj a 428 giorni di distanza dall'ultimo messo a segno nel massimo campionato (il 20 febbraio 2021 contro il Verona).

● João Pedro ha colto l'11° legno per il Cagliari in questa stagione in Serie A; l'ultima volta che la formazione sarda ne aveva colpiti di più in un singolo campionato risale al 2018/19 (13).

● Marko Rog ha collezionato oggi la sua 100ª presenza in Serie A (52 con la maglia del Napoli, 48 con quella del Cagliari).

● Nessun giocatore di movimento ha disputato più gare da titolare in questa Serie A di João Pedro (33).