Serie A, Fiorentina-Lecce 2-2: Rafia e Krstovic riacciuffano i viola

FIORENTINA-LECCE 2-2

Dopo quella vincente contro la Lazio, ecco un'altra rimonta per i salentini: gli acquisti di Corvino firmano un insperato pareggio, nuova beffa per Italiano

Fiorentina-Lecce, harakiri viola al Franchi: doppio vantaggio, poi show salentino

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sfuma nel modo più clamoroso la vittoria della Fiorentina, che aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio e sembrava in totale controllo della sfida, dopo le reti di Nico Gonzalez (3') e Duncan (24'). Nella ripresa però il Lecce reagisce e trova un'altra rimonta, che vale il 2-2 al Franchi: le reti salentine portano la firma di Rafia (48') e del nuovo centravanti giallorosso Krstovic (75'), subito in gol nel suo debutto in Serie A.

LA PARTITA

Non arriva la vittoria per la Fiorentina, che crede di aver chiuso la partita dopo un grande primo tempo e viene riacciuffata dal Lecce, che esce dal Franchi con un'altra rimonta e un insperato 2-2. Si inizia con qualche minuto di ritardo per un problema all'auricolare dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, coi viola subito aggressivi. Italiano ne cambia sei rispetto al Rapid Vienna, facendo debuttare da titolari Parisi e Beltran oltre al portiere Christensen, ma la sostanza non cambia e i viola sbloccano subito la sfida. Bastano tre minuti a Nico Gonzalez per il gol, arrivato con una stoccata di testa sul corner battuto da Duncan. Il Lecce di fatto non reagisce, limitandosi a un paio di sfuriate offensive di Banda, e al 24' la sua difesa si perde completamente di fronte al tiki-taka della Fiorentina. Ne approfitta Duncan, che incorna di testa in tuffo sulla bellissima palla di Arthur, ed è 2-0 appena prima del cooling break. Gol numero quattromila in Serie A per la Fiorentina, che non si ferma e continua ad aggredire: lo stesso Duncan, già autore di un gol e un assist, colpisce il palo al 42' sfiorando il tris.

Nella ripresa D'Aversa si gioca due cambi, inserendo Kaba e Dorgu al posto di Gonzalez e Gallo, tra i peggiori nel primo tempo. Il Lecce cambia completamente modo di giocare, asfissiando Arthur nella costruzione, e al 48' accorcia: Rafia ruba palla e segna con un grande tiro dalla distanza, che beffa Christensen. I salentini prendono coraggio, nonostante un rischio sull'ennesimo tocco di testa di Nico Gonzalez, e vanno vicini al pareggio con Pongracic. Il pari arriva al 75', col neoacquisto Krstovic in gol: il montenegrino, ex Dunajska Streda (Slovacchia), avvia l'azione e la finalizza di testa sul cross di Banda. Sfuma così la vittoria per la Fiorentina, che si rende pericolosa solo nel recupero, col gol sfiorato da Kouamé. Finisce 2-2 al Franchi tra i viola e il Lecce, ora appaiati a quota quattro punti.

LE PAGELLE

Duncan 7 - Con Nico Gonzalez, è il migliore della Fiorentina per distacco. L'assist per il primo gol, la rete personale al 24' e il palo colpito. Tutto questo solo nel primo tempo. Non cala mai l'intensità e fa soffrire il Lecce.

Sottil 5.5 - Nell'ottima Fiorentina vista nel primo tempo, è l'unico fuori fuoco. Il figlio d'arte fatica a rendersi pericoloso o costruire occasioni offensive. La sua sostituzione è tutt'altro che casuale.

Krstovic 6.5 - Entra al 71' e segna quattro minuti più tardi. La sua è una rete d'autore: avvia l'azione servendo Strefezza e la finalizza con un gran colpo di testa sull'assist di Banda. La Serie A ha scoperto un nuovo ed intrigante centravanti.

Gallo 5 - Il duo Duncan-Nico Gonzalez fa letteralmente ciò che vuole dal suo lato, senza che l'esterno italiano riesca a trovare le giuste contromisure. La sostituzione con Dorgu è la naturale conseguenza della sua controprestazione.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1) - Christensen 6; Dodo 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 5.5, Parisi 6; Arthur 6.5 (26' st Mandragora 6), Duncan 7 (37' st Infantino sv); Gonzalez 7, Bonaventura 6 (37' st Kouamé 6), Sottil 5.5 (20' st Brekalo 5.5); Beltran 6 (20' st Nzola 5.5). All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci, Kokorin.

LECCE (4-3-3) - Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 5.5, Baschirotto 5.5, Gallo 5 (1' st Dorgu 6); Rafia 6.5 (26' st Krstovic 6.5), Ramadani 6, Gonzalez 5.5 (1' st Kaba 6); Almqvist 6, Strefezza 5.5 (41' st Blin sv), Banda 6 (45' st Di Francesco sv). All. D'Aversa. A disposizione: Borbei, Maleh, Helgason, Berisha, Venuti, Corfitzen, Smajlovic, Burnete, Dermaku.

Arbitro: Ferrieri Caputi.

Marcatori: 3' Gonzalez (F), 24' Duncan (F), 3' st Rafia (L), 30' st Krstovic (L).

Ammoniti: Pongracic (L), Gendrey (L), Martinez Quarta (F), Dorgu (L).

LE STATISTICHE

- Il gol di Alfred Duncan è la rete numero 4000 della Fiorentina in Serie A (se si considerano, tuttavia, anche le due della vittoria a tavolino dei toscani contro il Napoli del 22 maggio 1977).

- Nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Fiorentina nei cinque principali campionati europei nel 2023 (11, come l'Union Berlino).

- Tutti e quattro gli ultimi gol di Nico González in Serie A sono arrivati di testa, dopo che non aveva mai trovato il bersaglio con questo fondamentale nei precedenti 11 gol realizzati con la Fiorentina in campionato - nel 2023 solamente Olivier Giroud e Victor Osimhen (cinque ciascuno) hanno realizzato più reti con questo fondamentale rispetto all'argentino nella competizione (quattro).

- Hamza Rafia è il secondo giocatore tunisino a realizzare una rete in Serie A dopo Yohan Benalouane (due gol in sei stagioni nel massimo campionato tra il 2010 e il 2015).

- Alfred Duncan ha preso parte a due gol in questa Serie A (un gol e un assist), già uno in più rispetto all'intera stagione 2022/23 (un gol) - il centrocampista della Fiorentina ha segnato una rete e fornito un passaggio vincente nella stessa partita per la terza volta nella competizione, la prima dal novembre 2021 (vs Milan).

- Lameck Banda ha servito due assist nel match contro la Fiorentina, un passaggio vincente in più rispetto a quelli forniti in tutta la passata stagione in Serie A (uno) - lo zambiano è il primo giocatore del Lecce a fornire almeno due assist in un singolo match nella competizione da Riccardo Saponara (due vs Torino nel febbraio 2020).

- La Fiorentina è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in queste prime due giornate di campionato (cinque) – secondo in questa particolare classifica è proprio il Lecce (quattro).

Il Lecce ha evitato la sconfitta nelle prime due gare stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia: prima di questa edizione ci era riuscito nelle annate 2001/02 e 2004/05 (anche allora una vittoria e un pareggio).

Il Lecce ha segnato quattro gol nelle prime due partite disputate in questa stagione di Serie A: nella loro storia i salentini hanno fatto meglio nelle prime due giornate solo nell’annata 2004/05 (sei, di cui due vs Atalanta e quattro vs Brescia).

La Fiorentina ha realizzato cinque gol negli ultimi due primi tempi disputati in Serie A, tanti quanti quelli messi a segno nelle precedenti otto frazioni di gioco affrontate nella competizione – in questa stagione nessuna formazione conta più reti all’attivo nei primi 45 minuti di gioco nei cinque maggiori campionati europei.