Serie A, Fiorentina-Juventus 0-1: Allegri sbanca il Franchi e resta in scia dell’Inter

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

I bianconeri piegano i viola grazie al gol di Miretti al 10’, ottava vittoria e nerazzurri a -2

Juve, con la Viola basta Miretti





































La Juventus non lascia scappare l'Inter, e nell'undicesima giornata di Serie A sbanca il Franchi di "corto muso" per 1-0. Basta un gol di Miretti al 10' ai bianconeri per prendere i tre punti, oltre ad un super Szczesny che nel primo tempo evita il pari in due grandi occasioni: prima su Nico Gonzalez, poi sulla punizione di Biraghi. Ottavo successo in campionato per Allegri, che sale a 26 punti e torna a -2 dai nerazzurri di Inzaghi.

LA PARTITA

In avvio i viola propongono il solito possesso palla prolungato, ma a colpire sono gli ospiti, al decimo minuto: giocata di Rabiot per la corsa di Kostic sulla sinistra, cross basso rasoterra dentro l’area che pesca l’inserimento perfetto di Miretti, che fa 1-0 con il piattone destro. La reazione degli uomini di Italiano c’è ed è rabbiosa, con un Nico Gonzalez sugli scudi. L’argentino impegna Szczesny poco prima della mezzora con un gran sinistro da fuori, ma il portiere polacco si fa trovare pronto. Anche Kouamé è molto attivo per i toscani, i quali però non riescono a riportare l’incontro in equilibrio prima del duplice fischio. Al rientro dopo l’intervallo gli uomini di Allegri cercano subito di spingere forte alla ricerca del raddoppio, ma la squadra di Italiano si difende senza rischiare eccessivamente. Verso l’ora di gioco i viola si riprendono le redini del gioco, con l’ingresso di Bonaventura che aumenta la qualità in trequarti. I padroni di casa cercano in tutti i modi di strappare il punto del pareggio, ma i bianconeri resistono fino alla fine del recupero, con un Rugani praticamente perfetto in un paio di chiusure decisive. Vince la Juventus e sale a 26 punti, tornando a -2 dall’Inter. Terza sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina, dopo quelle contro Empoli e Lazio.

IL TABELLINO

Fiorentina-Juventus 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri (dal 44’ st Mina), Biraghi; Arthur (dal 33’ st Ikoné), Mandragora; Gonzalez, Barak (dal 14’ st Bonaventura), Kouamé (dal 33’ st Sottil); Beltran (dal 1’ st Nzola). A disp.: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Infantino, Amatucci, M. Lopez, Brekalo, Duncan. All.: Italiano.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti (dal 16’ st Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (dal 23’ st Milik), Kean (dal 23’ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Nonge, Nicolussi Caviglia, Iling Junior.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 10’ Miretti (J).

Ammoniti: Ranieri (F); Rabiot, Kean, Gatti (J).

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

Prima di Fabio Miretti, l'ultimo giocatore della Juventus ad aver segnato il suo primo gol in assoluto in Serie A contro la Fiorentina era stato Claudio Marchisio, il 24 gennaio 2009, all'Olimpico Grande Torino.

Dall'inizio della scorsa Serie A (dal 2022/23), solamente Khvicha Kvaratskhelia (13) e Rafael Leao (11) hanno fornito più assist di Filip Kostic nella competizione (10).

Dal ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus (2021/22), quella bianconera è la squadra che ha collezionato più partite vinte per 1-0 in Serie A: 17, almeno tre più di qualsiasi altra avversaria nel periodo.

La Juventus ha vinto un match di Serie A in casa della Fiorentina per la prima volta dal 1° dicembre 2018 (3-0 sempre con Massimiliano Allegri in panchina).

Nel 2023 la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in 11 trasferte in Serie A, più di ogni altra squadra nella competizione nello stesso periodo.

La Juventus ha conquistato 26 punti in questo campionato, miglior risultato per i bianconeri nelle prime 11 gare stagionali di Serie A dall’anno dell’ultimo Scudetto (29 nel 2019/20).

La Juventus ha collezionato cinque clean nelle prime sei gare esterne giocate per la terza volta nella sua storia dopo esserci riuscita nel 1967/68 e nel 2004/05.

La Fiorentina ha subito tre sconfitte di fila senza realizzare reti in Serie A per la prima volta da maggio 2019 (quattro in quel caso).

La Fiorentina ha perso due match interni in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (due in quel caso, vs Torino e Bologna).

Solamente Giorgio Scalvini (dicembre 2003) e Samuel Iling-Junior (ottobre 2003) sono più giovani di Fabio Miretti (agosto 2003) tra chi ha preso parte ad almeno tre reti nel corso delle ultime due stagioni di Serie A (dal 2022/23).

Sette dei 10 assist in Serie A di Filip Kostic sono stati su cross, primato nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2022/23).

Adrien Rabiot ha raggiunto le 300 presenze nei cinque maggiori campionati europei (137 con la Juventus in Serie A, 13 con il Tolosa e 150 con il Paris Saint-Germain in Ligue 1).