Serie A: Fabbri arbitra derby Torino-Juve, a Zufferli Napoli-Verona

Sarà Michael Fabbri a dirigere sabato prossimo alle 18 il Derby della Mole fra Torino e Juventus, gara valida per la 20ma giornata di serie A. Sempre sabato alle 20.45, Milan-Cagliari è stata affidata a Matteo Marchetti mentre alle 15 il match Udinese-Atalanta sarà diretto da Maurizio Mariani. Sempre alle 15 Empoli-Lecce a Chiffi. Ad aprire il programma della giornata sarà Lazio-Como all'Olimpico, in programma venerdì alle 20.45, affidata a Paride Tremolada. Domenica in programma Venezia-Inter alle 15 (dirige Marco Piccinini) mentre Bologna-Roma alle 18 verrà affidata a Rosario Abisso. Alle 20.45 Napoli-Verona a Luca Zufferli di Udine. Domenica alle 12.30 Genoa-Parma ad Andrea Colombo e lunedì sera Monza-Fiorentina a Federico Dionisi.