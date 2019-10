Serie A, ecco tutti gli stipendi minimi: da 12mila euro a 27mila euro

Se i 31 milioni di euro (a stagione) garantiti dalla Juve a Cristiano Ronaldo rappresentano lo stipendio più alto in Serie A, di tutt'altra cifra si parla quando si considera l'ingaggio minimo che un calciatore di A può guadagnare. Come riferito da Calcio e Finanza, infatti, l'Associazione italiana calciatori ha rivelato che, per la stagione 2019/20, il minimo retribuitivo per un giocatore dai 24 anni in su è pari a 27.290 euro annui netti (2.274 euro al mese). Per i giocatori di età compresa tra i 19 e i 23 anni, invece, il minimo salariale è pari a 21.300 euro (1.775 al mese) mentre si scende a 15.420 euro all'anno per la fascia 16-19 anni. I giovani in addestramento tecnico, invece, devono guadagnare come minimo 12.524 euro (1.043 euro al mese).