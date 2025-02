In riferimento alle gare dell'ultimo turno di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Luca Marianucci (Empoli) "per avere, al 20' del secondo tempo, alzandosi da terra dopo un contrasto, colpito intenzionalmente con i tacchetti l'inguine di un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di squalifica anche per Fikayo Tomori (Milan). Un turno anche al membro dello staff tecnico del Torino Neves Godinho.