Serie A donne, Juve contro Milan primo match point Scudetto

Tra venerdì e sabato si gioca anche la settima giornata della poule salvezza, che vive della lotta tra Napoli Femminile e Sampdoria per evitare l'unica retrocessione. Le blucerchiate riposeranno; le azzurre, invece, faranno visita a una Lazio imbattuta in otto delle ultime nove gare, tenendo la porta inviolata in sei di queste. Sabato, invece, tocca a Sassuolo e Como Women, con le neroverdi che - come la Lazio - danno la caccia al terzo successo consecutivo, cosa che non accade dall'inizio del 2024. Como che è il bersaglio preferito di Gina Chmielinski in Serie A (quattro gol); quattro delle sette reti segnate in questo campionato da Eli Del Estal sono invece arrivate contro le emiliane.