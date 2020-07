Serie A di nuovo in campo: Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan

SERIE A

Nemmeno il tempo di chiudere la giornata con la vittoria della Juventus sulla Lazio che questa sera si torna a giocare per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Questa sera due partite: Atalanta-Bologna e Sassuolo-Milan. La Juve è in campo giovedì a Udine per il match ball scudetto. L'Inter, invece, domani in casa con la Fiorentina.

Sono proprio i rossoneri quelli sui cui sono puntati gli occhi di tutti gli appassionati del pallone. Perché la banda di Pioli ha saputo reinventarsi dopo la parentisi "Covid" ed ora vola in classifica con quei 20 punti fatti che metterebbero pressione a chiunque. Certo, di fronte c'è il Sassuolo di De Zerbi che in casa è una pessima gatta da pelare.

Per quanto riguarda il campo, Gigio Donnarumma farà 200 presenze in rossonero (e questo nonostante gli appena 21 anni) e a breve festeggerà anche il rinnovo del contratto.

Tema Atalanta. Sono ormai finiti gli aggettivi per definire la squadra di Gasperini. I nerazzurri ora hanno in testa solo il secondo posto (in un testa a testa con l'Inter che presumibilmente si protrarrà fino alla chiusura della "A") e sfondare magicamente quota 72 punti della stagione 2016-17... tutto decisamente fattibile.

Contro ci sarà un Bologna che certo dopo il pesante 5-1 contro il Milan non avrà voglia di concedere spazio e gol. Sinisa Mihajlovic non è il tipo di allenatore che si accontenta dei 43 punti in classifica e del decimo posto in campionato.

JUVE, MATCH BALL SCUDETTO

Dopo la vittoria sulla Lazio, in casa Juventus può già partire il ‘countdown’ scudetto. Già la prossima giornata di campionato potrebbe essere quella buona per festeggiare il nono titolo consecutivo. Il giorno del trionfo potrebbe essere giovedì, ovvero quello di Udinese-Juventus, ma perché il titolo diventi realtà è necessario che l'Inter non batta la Fiorentina. I bianconeri sono infatti in vantaggio negli scontri diretti sia sull'Inter, sia sull'Atalanta.