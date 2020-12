Serie A, Crotone-Parma 2-1: Messias trascina i calabresi alla vittoria

CROTONE-PARMA 2-1

La 14a di Serie A inizia con la vittoria del Crotone sul Parma per 2-1. Protagonista assoluto del match è Junior Messias, che apre le marcature al 24’ con un rasoterra da poco dentro l’area e raddoppia al 44’ con un preciso pallonetto che beffa Sepe. Ai ducali non bastano la rete di Kucka al 57’ e il forcing nel finale: Cordaz chiude la saracinesca e i calabresi resistono fino al triplice fischio, conquistando tre punti importanti. italyphotopress

LA PARTITA

Seconda vittoria stagionale per il Crotone di Giovanni Stroppa, che approfitta di un Parma ancora scosso (soprattutto nel primo tempo) dal poker subito sabato in casa contro la Juventus e conquista tre punti importantissimi nel difficile cammino verso la salvezza. I calabresi riescono nell’impresa grazie a una partita tatticamente ordinata, trascinati dalla vena realizzativa di Junior Messias. La rete che apre le marcature al 24’ è figlia della tradizionale regola del ‘gol sbagliato, gol subito’: Karamoh conclude di poco a lato da buona posizione graziando Cordaz, dalla parte opposta Messias riceve poco dentro l’area il passaggio di Reca, si gira approfittando della blanda marcatura di Bruno Alves e fredda Sepe con una conclusione rasoterra. La reazione dei ducali è immediata e vigorosa, ma al tempo stesso senza frutti concreti: un minuto dopo il gol, Karamoh segna ma si vede annullare la rete per fuorigioco, pochi secondi dopo è ancora l’ex Inter a rendersi pericoloso, ma il suo tiro colpisce il palo.

Il Crotone controlla con personalità e al 44’ trova il raddoppio ancora con Messias: la rete del brasiliano è di pregevolissima fattura, un pallonetto che trova impreparato (e lascia esterrefatto) l’estremo difensore degli ospiti. Nell’intervallo il Parma riordina le idee e i risultati si vedono al 57’, quando Kucka, con uno stacco imperioso su cross dalla bandierina di Brunetta, accorcia le distanze. Nel finale il Crotone si chiude a riccio e Cordaz si erge a protagonista sulle occasioni create da Karamoh e Brunetta (spettacolare la parata sul colpo di testa dell’argentino). Kucka, poi, ha al 97’ l’occasione per il clamoroso pareggio in extremis, ma il suo diagonale finisce a pochi centimetri dal palo alla destra del portiere della squadra di casa. Finisce quindi con una vittoria fondamentale per rilanciare le ambizioni di salvezza del Crotone, che abbandona almeno per una notte l’ultimo posto superando Genoa e Torino. Il Parma conferma il momento complesso: secondo ko consecutivo dopo tre pareggi, la vittoria manca dal 30 novembre.

LE PAGELLE

Messias 7,5 - Girata vincente per il vantaggio e pallonetto delizioso per il raddoppio: quella del brasiliano è una serata da ricordare, una prestazione maiuscola per tre punti importanti.

Cordaz 7 - Incolpevole sul gol che riapre la partita, è decisivo più avanti prima su Karamoh e poi su Brunetta: la vittoria è anche merito suo.

Cuomo 5,5 - Il meno convincente tra gli uomini di Stroppa, ha il demerito di perdere la marcatura su Kucka in occasione della rete del Parma.

Kucka 7 - Sempre l’ultimo ad arrendersi, firma il gol che ridà speranza ai suoi e sfiora il pareggio in extremis. Non basta, ma non ha nulla da rimproverarsi.

Karamoh 5 - Vivace e coinvolto nella manovra, ma anche impreciso: manca due occasioni limpide nel primo tempo e una nella ripresa. Errori che, nell’economia del match, pesano troppo.

IL TABELLINO

CROTONE-PARMA 2-1

Crotone (3-5-2): Cordaz 7; Cuomo 5,5 (18’ st Magallan 6), Golemic 6, Luperto 6; Pereira 6,5, Molina 6, Zanellato 6,5 (44’ st Petriccione sv), Vulic 6, Reca 6,5; Messias 7,5, Riviere 6 (15’ st Simy 6). A disp.: Festa, Crespi, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi. All.: Stroppa 7

Parma (4-3-3): Sepe 5,5; Busi 5 (1’ st Iacoponi 6), Osorio 5,5 (38’ Valenti sv), Bruno Alves 5,5, Gagliolo 6; Sohm 5,5 (1’ st Brunetta 6), Hernani 5,5 (31’ st Cyprien sv), Kurtic 6; Kucka 7, Inglese 6 (15’ st Cornelius 6), Karamoh 5. A disp.: Colombi, Rinaldi, Balogh, Brugman, Dezi, Ricci, Camara. All.: Liverani 5,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 24’ e 44’ Messias (C), 13’ st Kucka (P)

Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Kucka (P), Inglese (P), Cuomo (C), Golemic (C), Cyprien (P), Reca (C), Iacoponi (P), Luperto (C)

LE STATISTICHE

Sette dei nove punti del Crotone in questo campionato sono stati guadagnati in match casalinghi.

Junior Messias ha segnato cinque dei suoi 11 gol tra Serie A e B nel mese di dicembre.

Nessun giocatore ha segnato più di Junior Messias in questo mese di dicembre 2020 (quattro reti), come Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Nessun giocatore ha segnato più marcature multiple in Serie A con il Crotone di Messias (due).

Quinto gol di Junior Messias in Serie A, gli ultimi quattro sono tutti arrivati allo Scida (due doppiette).

Junior Messias è andato in gol in due match casalinghi di fila per la prima volta tra Serie A e Serie B.

Salvatore Molina ha fornito tre assist in questo mese di dicembre, record alla pari di Calhanoglu e Mertens.

Salvatore Molina ha fornito già quattro assist in questo campionato, solo un giocatore nella storia del Crotone ha servito più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A: Marcello Trotta (cinque) nel 2016/17.

Il Crotone ha segnato 13 reti in questo campionato, in entrambe le precedenti due stagioni di Serie A aveva realizzato 11 gol dopo le prime 14 gare.

I due assist di Reca nel campionato in corso hanno portato in entrambe le occasioni Junior Messias al gol (in precedenza contro il Cagliari).

25° gol di Juraj Kucka in Serie A. Il centrocampista slovacco ha preso parte a 40 reti nel torneo (15 assist); 19 di questi (12 gol + 7 assist) sono arrivati con il Parma.

Secondo gol in questo campionato di Kucka, il primo risaliva a ottobre contro lo Spezia.

Primo assist di Juan Brunetta in Serie A alla quinta presenza nel torneo (tutte da subentrato).

Il Crotone ha schierato la sua formazione titolare più giovane di questo campionato - età media: 27 anni e 76 giorni. Anche il Parma ha mandato in campo il suo XI titolare più giovane di questa Serie A, età media: 28 anni e 97 giorni.