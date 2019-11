Serie A, col tablet in panchina: arriva il virtual coach

LA NOVITA'

Dopo la VAR, la Serie A si prepara a una nuova "rivoluzione" hi-tech in campo. Dall'inizio del girone di ritorno, a gennaio, la Lega doterà infatti tutte le panchine di un tablet con installato il "Football virtual coach", un sistema altamente innovativo studiato appositamente per permettere agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle squadre attraverso l'analisi in tempo reale della partita in corso. Un nuovo modo per interpretare i match e cercare soluzioni immediate grazie alla tecnologia.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Sviluppato da Math&Sport, startup italiana incubata di Polihub (Politecnico di Milano), il "Football virtual coach" fornisce dati in tempo reale, li analizza e può restituire indicazioni tecniche per gli allenatori e per tutto lo staff, mettendo in evidenza le situazioni critiche e quelle positive della propria squadra e degli avversari. Una sorta di partita nella partita, dove i numeri la fanno da padrona e definiscono nel dettaglio le dinamiche della gara, dando spunti sulle mosse e le contromosse da fare in campo.

"Grazie alle competenze del Politecnico, saremo la prima Lega al mondo a fornire un valido supporto di analisi tecnica durante una partita - ha dichiarato l'ad della Lega, Luigi De Siervo -. Per garantire e accrescere la competitività del campionato, il sistema sarà fornito a tutte le 20 squadre". "L'intelligenza artificiale, unita all'abilita' degli allenatori, permetterà di alzare il livello della competizione, rendendo le gare sempre più avvincenti e spettacolari", ha aggiunto.

Attorno alla tecnologia sviluppata, del resto, ci sono già grandi attese e aspettative. "Le tecniche di modellazione matematica, gli algoritmi di machine learning, le enormi risorse di calcolo oggi disponibili, rendono possibile ciò che fino a poco tempo fa sembrava una chimera: trovare automaticamente, in tempo reale, le relazioni causa-effetto tra le performance di un atleta, un reparto, una squadra, e gli eventi che le hanno generate", ha spiegato il ceo di Math&Sport, Ottavio Crivaro.