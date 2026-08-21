Serie A, Capello incorona l'Inter: "Sulla carta non ha avversari"

Fabio Capello non ha dubbi sulle gerarchie del campionato e, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, colloca l'Inter in cima alle griglie della vigilia: per l'ex tecnico di Milan, Juventus e Roma l'organico nerazzurro "sulla carta non dovrebbe avere avversari", con l'unica insidia rappresentata dai possibili cali di concentrazione nei match meno impegnativi.