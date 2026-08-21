Serie A, Capello incorona l'Inter: "Sulla carta non ha avversari"

Fabio Capello non ha dubbi sulle gerarchie del campionato e, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, colloca l'Inter in cima alle griglie della vigilia: per l'ex tecnico di Milan, Juventus e Roma l'organico nerazzurro "sulla carta non dovrebbe avere avversari", con l'unica insidia rappresentata dai possibili cali di concentrazione nei match meno impegnativi.
Alle spalle dei nerazzurri, Capello vede la Roma come la realtà più solida data la continuità della rosa, affiancata dal Napoli ("bisognerà capire quanto il gruppo entrerà in sintonia con le richieste di Allegri") mentre la Juventus resta un'incognita da valutare sulla distanza: "Sta lavorando bene ma solo il tempo dirà se sarà da considerare per lo scudetto.
Infine il Milan: "Il nuovo progetto sta nascendo nel modo giusto ma dipenderà da come Amorim entrerà nella testa dei giocatori"