Serie A: Atalanta domani in campo alle 16:30, la Fiorentina gioca lunedì alle 17

La Lega di Serie A ha ricollocato le partite di Udinese, Torino e Bologna. I friulani, come da programma, scenderanno in campo domani alle 16:30 a Bergamo contro l'Atalanta, mentre il Torino giocherà in casa contro la Fiorentina lunedì alle 17. Cagliari-Bologna, invece, si disputerà martedì 11 gennaio alle 20:45. Cambia anche la data di Bologna-Napoli riprogrammata lunedì 17 gennaio alle 18:30.