Serie A, arbitri: a Piccinini la sfida tra Juventus e Spal

Sarà Piccinini (VAR: Massa) a dirigere la sfida in programma domenica alle ore 15 tra Juventus e Spal. L'anticipo di Marassi tra Sampdoria e Inter è stata affidata a Calvarese (VAR: Pasqua). mentre Napoli-Brescia verrà diretta da Manganiello (VAR: Chiffi). Il posticipo di San Siro tra Milan e Fiorentina è stato invece affidato a Giacomelli (VAR: Maresca), per la Lazio c'è Pairetto, Abisso fischierà in Lecce-Roma.