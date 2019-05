Serie A, arbitri 37a giornata: Rocchi per Juve-Atalanta, Napoli-Inter a Doveri

16/05/2019

L'Aia ha designato gli arbitri per la 37a giornata di Serie A, la penultima di questo campionato. L'attenzione è focalizzata in chiave Champions League su Juventus-Atalanta che è stata affidata a Rocchi con Var Irrati, ma anche su Napoli-Inter assegnata a Doveri con Banti al Var. Maresca (Chiffi) dirigerà la sfida tra Sassuolo e Roma, mentre a San Siro per Milan-Frosinone il direttore di gara sarà Manganiello (Pairetto).