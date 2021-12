Serie A, arbitri 18esima giornata: c'è Massa per Milan-Napoli

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati a dirigere i match della 18esima giornata di Serie A che si apre venerdì 17 con Lazio-Genoa e Salernitana-Inter. Il direttore di gara per la sfida dell'Olimpico sarà Pairetto, per i nerazzurri il prescelto è invece Mariani. Per la partitissima di domenica sera tra Milan e Napoli è stato designato Massa, per Atalanta-Roma e Bologna-Juve di sabato scelti invece Irrati e Orsato.