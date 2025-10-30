Udinese, testa all'Atalanta con il dubbio Davis

L'Udinese si lecca le ferite dopo la sconfitta in casa della Juventus in cui Davis è uscito per un problema muscolare, che Kosta Runjaic ha ridimensionato a fine gara. In attesa di capire se il centravanti inglese riuscirà a recuperare già per l'anticipo casalingo di sabato pomeriggio con l'Atalanta, nell'elenco dei convocati potrebbe tornare Iker Bravo, escluso per scelta tecnica nelle ultime due gare, dopo essere rientrato dal Mondiale Under 20 con la Spagna. In avanti c'è comunque ancora abbondanza con Buksa, Bayo, Zaniolo e il giovane Gueye. Dietro si profila un turnover tra Goglichidze e Bertola, ma anche Palma ha chance di tornare titolare. Qualche rotazione anche a centrocampo con Lovric ed Ekkelenkamp che reclamano spazio. Sulle fasce, Ehizibue ha accusato problemi a Torino, spianando la strada alla titolarità di Zanoli a destra.