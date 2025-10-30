Logo SportMediaset

Calcio

Nazionale U20, il 14 novembre test con Portogallo a Viareggio

30 Ott 2025 - 23:15
© Getty Images

© Getty Images

La Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, dopo l'esperienza al Mondiale di categoria in Cile - terminata agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti (3-0, 9 novembre) -, tornerà in campo per un prestigioso test match contro i pari età del Portogallo, in programma venerdì 14 novembre (ore 18.30, diretta su Vivo Azzurro TV) allo stadio comunale 'Torquato Bresciani' di Viareggio. L'Under 20 ritorna nella Città del Carnevale a distanza di 18 anni dall'ultima volta (1° febbraio 2007), quando gli Azzurrini di Francesco Rocca vinsero 2-0 contro l'Austria, nella quarta giornata del Torneo 'Quattro Nazioni', grazie ai gol di Paolo De Ceglie al 42' e Robert Acquafresca al 44'. I precedenti tra Italia e Portogallo in categoria sono complessivamente nove: 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con un bilancio di 16 gol fatti e 16 subiti. L'ultimo incontro risale al 14 ottobre 2024, quando i ragazzi di Bernardo Corradi - attuale collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan - pareggiarono 1-1 allo stadio Città di Coimbra nell'Elite League: gol di Rodrigo Ribeiro al 19' per i lusitani e di Dominic Vavassori al 24' per gli Azzurrini.

