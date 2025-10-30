Logo SportMediaset

Calcio

Sassuolo, Grosso: "Vittoria pesante in uno scontro diretto"

30 Ott 2025 - 21:48
© IPA

© IPA

Il Sassuolo vince ancora in trasferta con una diretta concorrente. E il tecnico Fabio Grosso si porta avanti nella lotta per la salvezza: "Un campo insidioso - ha detto - abbiamo fatto tante cose positive e altre che naturalmente dobbiamo rivedere. È una vittoria pesante in uno scontro diretto". Poi il tecnico neroverde entra nei dettagli della partita: "Il primo tempo è stato abbastanza bloccato, nella ripresa siamo stati bravi a pungere nei momenti giusti. Un campionato molto difficile soprattutto per chi arriva da sotto, vogliamo perseverare nel lavoro e giungere al nostro obiettivo". Il Sassuolo giornata dopo giornata sta migliorando gioco e risultati: "Ci stiamo conoscendo sempre meglio - ha sottolineato - ma dobbiamo tenere i piedi ben piantati per terra. Matic? Un giocatore top che si è calato benissimo nel contesto". 

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

Si rivede Lookman

Gimenez è un problema

Il bomber a sorpresa

Juve, tocca a Spalletti

Chivu, ottima reazione

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

