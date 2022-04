Serie A - Via gli asterischi, si giocano i recuperi: per l'Inter lo scudetto passa da Bologna

I RECUPERI DI SERIE A

Un mercoledì da... leoni: in campo anche Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino

Finalmente! Sì, finalmente via gli asterischi, almeno nella parte alta della classifica. Si giocano infatti oggi i recuperi delle partite rinviate ormai quattro mesi fa causa Covid: c'è l'Inter a Bologna in contemporanea con Atalanta-Torino (in campo alle 20.15), prima ancora Fiorentina-Udinese (ore 18). Va da sé che i fari sono tutti puntati sul Dall'Ara: passa dal capoluogo emiliano la volata scudetto, Inzaghi si gioca oggi una buona parte (se non la gran parte) delle chance scudetto. La vittoria del Milan contro la Lazio, obbliga infatti l'Inter al successo per poter scavalcare i cugini e prendersi la testa della Serie A. Getty Images

Dal 6 gennaio a oggi, in mezzo polemiche, ricorsi e speculazioni assortite, con tanto di immancabili e fuorvianti dietrologie. E perché nulla mancasse, a queste ultime si sono aggiunte pure quelle sulla squalifica ridotta a Medel che oggi sarà regolarmente in campo. Già, il campo appunto. E l'Inter nelle ultime apparizioni ha dimostrato di saperci stare decisamente bene: dalla Juve in poi un filotto di successi - semifinale di Coppa Italia proprio contro il Milan compresa - che hanno rilanciato i nerazzurri. Oggi l'impegno è quanto di più prossimo a qualcosa di decisivo: superare lo scoglio felsineo significherebbe proiettarsi con un vantaggio, seppur minimo, sugli ultimi quattro impegni, quelli contro Udinese e Cagliari in trasferta ed Empoli e Sampdoria in casa. Nulla è semplice in questo momento, pensando soprattutto a una lotta salvezza che vede impegnati in prima linea i sardi e lambisce anche i blucerchiati, ma certo non sarebbe un cammino sulla carta più complesso di quello del Milan che sarà da qui alla fine impegnato contro Fiorentina e Atalanta a San Siro e Verona e Sassuolo in trasferta. Fiorentina e Atalanta ugualmente in campo oggi. I viola, reduci dal ko contro la Salernitana, affrontano l'Udinese per provare il sorpasso alla Roma, prendendosi il quinto posto dopo aver riposto nel cassetto il sogno Champions proprio a causa della sconfitta dell'Arechi. L'Atalanta, due lunghezze sotto la Fiorentina (e la Lazio), cerca nuove conferme contro il Torino per capire se la vittoria contro il Venezia abbia avuto il significato di una guarigione dopo i malanni precedenti. Entrambe, come visto, saranno poi arbitro della successiva corsa scudetto tra le milanesi (anzi, mettiamoci pure l'Udinese che affronterà l'Inter alla prossima), ma questo ora è veramente un altro discorso. Prima viene infatti questo mercoledì da leoni. Citazione scontata ma oggi quanto mai pertinente.