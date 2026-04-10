Sergi Roberto: "Per Como andare in Champions significa fare la storia"

10 Apr 2026 - 12:10

"Andare in Champions League per il Como significherebbe fare la storia. Quando sono arrivato lo scorso anno, l'obiettivo era restare in A, quest'anno le aspettative erano più alte ma nessuno si sarebbe mai immaginato che avremmo lottato per la Champions. Ora l'obiettivo è mantenere il quarto posto. Poter ascoltare l'inno per la città, per il club e per i tifosi sarebbe qualcosa di storico. Viviamo nell'entusiasmo di un progetto nuovo e incredibile, con tanti giocatori giovani. Siamo una famiglia e questa è la forza del Como". Così Sergi Roberto, centrocampista spagnolo del Como di Cesc Fabregas, ospite di 'Storie di Serie A' disponibile da oggi su Dazn e in rotazione su Radio TV Serie A, oltre che sul canale YouTube di Lega Serie A. "La partita che ha svoltato la stagione è stata contro la Juventus a Torino: avevamo 4 o 5 punti di differenza e sapevamo che senza vincere quella partita saremmo stati tagliati fuori. Lì abbiamo capito di potercela giocare. Tra gli avversari, Yildiz è il giocatore che mi ha sorpreso di più da quando sono arrivato in Italia: mi piace molto, credo sia un giocatore diverso ed è bello vederlo giocare", ha aggiunto. "Per me Fabregas è un modello: le sue idee e il modo che ha di comunicare sono incredibili, sto provando a imparare tantissimo da lui. Credo sia già uno dei migliori allenatori in circolazione, ma migliorerà ancora. Sicuramente quando finirò di giocare prenderò il patentino da allenatore, anche se dovrò capire se piacerà alla mia famiglia perché si lavora tante ore tutti i giorni. Ma rimarrò legato al calcio", ha sottolineato. 

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