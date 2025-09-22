Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Sensini pizzica l'Udinese: "Perché cambiare modulo contro il Milan?"

22 Set 2025 - 13:27
Nestor Sensini non ha apprezzato le scelte di Kosta Runjaić contro il Milan. L'ex campione argentino ha infatti criticato il cambio di modulo nella partita persa per 3-0 contro i rossoneri: "Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Modric e compagni".

