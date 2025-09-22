Sensini pizzica l'Udinese: "Perché cambiare modulo contro il Milan?"

Nestor Sensini non ha apprezzato le scelte di Kosta Runjaić contro il Milan. L'ex campione argentino ha infatti criticato il cambio di modulo nella partita persa per 3-0 contro i rossoneri: "Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che funziona e dà sicurezze e riferimenti ai giocatori. Casomai, lo si può cambiare se si arriva da due sconfitte, ma non da due partite in cui l’Udinese aveva anche dimostrato di sapersela giocare a Milano con l’Inter, dove non aveva lasciato il dominio del gioco in mano ai centrocampisti nerazzurri, al contrario di quanto fatto con Modric e compagni".