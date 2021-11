Seedorf e Nurmagomedov insieme per una scuola calcio combinata alle arti marziali miste

IL PROGETTO

Il progetto prevede di aprire 10 sedi in tutto il mondo nei prossimi cinque anni

SK Sports Holding, fondata dalle icone dello sport Clarence Seedorf e Khabib Nurmagomedov, ha annunciato oggi il lancio del Seedorf Khabib Performance Club, una scuola calcio con una metodologia di allenamento unica che combinerà calcio e arti marziali miste (MMA). L'accordo significa che i giovani di tutto il mondo avranno la possibilità di sviluppare le loro abilità sportive e sociali. SK Sports Holding stabilirà partnership locali e regionali per gestire i Performance Club, con l'intenzione di aprire 10 sedi in tutto il mondo nei prossimi 5 anni.

Khabib e Seedorf si sono incontrati nel 2020 e hanno immediatamente trovato sintonia, condividendo un desiderio comune di restituire qualcosa alla società e lasciare un impatto duraturo sulla vita dei giovani. Entrambi vivono e promuovono uno stile di vita sano, che vogliono trasmettere con passione alle generazioni future.

Seedorf ha dichiarato: "Il calcio mi ha dato molto nella vita e ora voglio impegnarmi a restituire qualcosa alla comunità. Sono molto felice di collaborare con Khabib e influenzare positivamente la prossima generazione con le conoscenze che ho acquisito nel corso degli anni".

Nurmagomedov ha dichiarato: "Sono sempre stato un grande fan del calcio e ho ammirato Clarence non solo come giocatore, ma come uomo. Seedorf Khabib Performance Club avrà un impatto molto positivo e migliorerà le capacità calcistiche e atletiche dei ragazzi, ma soprattutto contribuirà a formare brave persone che è la cosa più importante".