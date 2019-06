SCREENING CEREBRALI IN BUNDESLIGA

23/06/2019

Novità in Bundesliga. Secondo Bild am Sonntag i giocatori dovranno sottoporsi a screening per possibili lesioni cerebrali a partire dalla prossima stagione. Il quotidiano tedesco ha pubblicato una lettera della commissione medica della Federcalcio a tutti i club, secondo cui lo screening sarebbe stato inserito nel controllo medico annuale obbligatorio per tutti i giocatori della prima e della seconda divisione. "Gli infortuni alla testa acuti sono un pericolo per gli atleti - ha spiegato il direttore della Federcalcio tedesca (DFL) Andreas Nagal -Stiamo rendendo più professionale la gestione delle lesioni alla testa con l'introduzione obbligatoria dello screening di base".