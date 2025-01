Scontri ultras, Malagò: "Allucinante, è tema di ordine pubblico"

"É un tema che riguarda chi ha la competenza dell'ordine pubblico. Poi mi sembra che le società che hanno questi tipo di problemi, che sono generalizzati, sono anche quelle più attive per combattere questi fenomeni e fa riflettere". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2024 al Foro Italico in merito agli scontri ultras di ieri a Roma in occasione di Lazio-Real Sociedad. "Sono fatti allucinanti, incommentabili", ha concluso.