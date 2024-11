SCONTRI TRA ULTRÀ DI TORO E JUVE A TORINO NELLA NOTTE

Gli ultrà del Torino e della Juventus sono stati protagonisti di una rissa nella notte che è stata vigilia del derby in calendario stasera all'Allianz Stadium. Gli scontri tra le due tifoserie sono avvenuti nella zona della Gran Madre, nel cuore della movida, resa ancora più intensa in queste giornate che precedono l'avvio delle Atp Finals, che stanno portando in città tifosi e turisti. Gli ultrà si sono dati appuntamento, come già negli scorsi anni era avvenuto nella vicina piazza Vittorio Veneto prima della stracittadina, e si sono misurati in un centinaio a colpi di bastoni e di cinghie. Tutti vestiti di nero, le riprese di quanto accaduto stanno circolando sui social. La polizia, giunta sul posto, ha identificato una decina dei presenti e ha effettuato un arresto.