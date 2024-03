Scontri tra tifosi durante Padova-Catania: interviene la polizia

SERIE C

Alta tensione nell'intervallo: invasione di campo, lanci di petardi, fumogeni e altri oggetti. Tre ultras del club siciliano in Questura

© Da video Momenti di grande tensione durante Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Nel corso dell'intervallo ci sono stati infatti violenti scontri tra le tifoserie e per far tornare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. All'Euganeo tutto è successo subito dopo la fine del primo tempo. Un gruppo di sostenitori del Catania è riuscito a sfondare le barriere, ha lasciato il settore ospiti e si è diretto verso la tribuna dove erano assiepati i tifosi del Padova rubando e distruggendo alcuni striscioni e innescando dei tafferugli. Scontri poi sfociati anche in un'invasione di campo con lanci di petardi, fumogeni e altri oggetti come seggiolini e cinture.

A riportare la calma, dopo attimi di apprensione, ci hanno pensato gli agenti presenti nell'impianto. Per bloccare gli scontri e fermare le violenze le forze di polizia hanno dovuto effettuare alcune cariche in curva nord. Al termine degli scontri, gli agenti hanno poi portato via alcuni tifosi catanesi per identificarli. Una volta ristabilita la normalità, le squadre poi sono state fatte rientrare sul campo dopo una sospensione di un quarto d'ora per disputare il secondo tempo del match in tutta sicurezza.

CATANIA: "CONDANNIAMO OGNI FORMA DI VIOLENZA"

"Catania Football Club stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio 'Euganeo'. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarieta' alle forze dell'ordine". E' quanto scrive il club etneo in un comunicato pubblicato sul proprio sito, dopo gli scontri avvenuti stasera allo stadio 'Euganeo' a Padova, nell'intervallo della gara di andata di Coppa Italia di serie C.

TRE ULTRAS DEL CATANIA IN QUESTURA

Sono tre gli ultras del Catania che sono stati portati in Questura dopo l'invasione di campo e gli scontri scoppiati stasera durante la gara all'Euganeo Padova-Catania, per la Coppa Italia di serie C. La loro posizione, si apprende da fonti investigative, è attualmente al vaglio delle autorità. Negli scontri, fortunatamente, non si sono registrati feriti, né tra i poliziotti, né tra i tifosi.