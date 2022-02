Allegri: "Gioca Kean, Vlahovic o Morata a riposo. Scudetto a 85 punti, impossibile per noi"

VERSO EMPOLI-JUVENTUS

Il tecnico bianconero alla vigilia del match contro l'Empoli: "Tappa importante, partita pesante"

Dalla Champions al campionato con vista sulla Coppa Italia: ritmi contingentati anche per la Juve che dopo il pareggio contro il Villarreal si rituffa in campionato dove ad attenderla c'è l'Empoli, primo scontro "toscano" in una quattro giorni che poi vedrà a metà della prossima settimana l'andata della semifinale della coppa nazionale al Franchi contro la Fiorentina. Un passo alla volta, però: "E' una tappa importante - ha dichiarato Allegri in conferenza stampa - e dovremo fare una partita pesante". Tappa importante nella corsa al quarto posto: "Non vi dico quanti punti serviranno per centrare l'obiettivo, ma vi dico quanti ne potranno servire per vincere lo scudetto: ce ne vorranno 85, e noi lì non possiamo arrivare". Da valutare, ancora, la condizioni di diversi giocatori: "Può essere che giochi Kean, con uno tra Vlahovic e Morata in panchina".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DEL MATCH CON L'EMPOLI

Buongiorno Mister, arriva la sfida con l'Empoli: come va affrontata la partita di domani?

“SInceramente devo fare ancora il punto della situazione… Aspettiamo un attimo che devo fare l’allenamento e vedere chi è ancora in piedi. Ma dobbiamo sapere che domani bisogna vincere, all’andata abbiamo perso ed è una squadra difficile da battere. Bisogna fare una partita pesante”.

Brutto infortunio per McKennie che si aggiunge a tanti altri infortuni e anche alla stanchezza: uno fra Rabiot e Locatelli riposa?

“Oggi valuterò la situazione, devo capire anche chi tra i difensori sta bene. Bonucci ha giocato in Champions un tempo e non era in previsione. Gli altri stanno abbastanza bene. Per McKennie dispiace, stava bene ed è l’unico giocatore con caratteristiche diverse. Sono molto dispiaciuto anche per Kaio Jorge che è un ragazzo giovane che ha subito un bruttissimo infortunio e lo aspettiamo, come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina in Coppa Italia, Rugani vediamo, Chiellini non sarà a disposizione per tutta la settimana, Alex Sandro anche a Empoli non ci sarà”.

Vlahovic può turare il fiato? Kean può invece giocare?

“Domani in effetti potrebbe esserci spazio per Kean, con lui uno fra Vlahovic e Morata riposerà”.

Lei ha detto di sapere quanti punti sevono per entrare in Champions: quale è la quota quarto posto?

"Siccome siamo in lotta non dico né la quota scudetto nè quella del quarto posto. Anzi, vi dico la quota scudetto: quest'anno bastano 85 punti per vincere il campionato. E noi a 85 non possiamo arrivare, secondo me è così".

Domanda diretta: perché la Juve continua a segnare così poco?

"A saperlo risolveremmo velocemente la questione. Anche contro il Villarreal la squadra ha sbagliato alcune scelte di passaggio, va migliorata questa situazione perché poi subisci un gol e metti a rischio partita e qualificazione. Bisogna essere più lucidi, al contrario gli altri non sbagliano".

Il sistema di gioco visto contro il Villarreal può essere riproposto?

"Un passaggio in avanti molto buono che ha fatto la squadra è che ora riusciamo ad andare a colpire i punti deboli degli avversari. Col Villarreal siamo riusciti a sfruttare l'ampiezza, con l'Empoli sarà una partita diversa".

Kean ha deluso le aspettative? Cosa gli chiederà?

"Kean domani se giocherà dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione della squadra. Poi è un giocatore che comunque quando gioca ha sempre occasioni per fare gol".