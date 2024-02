Scaroni: "Massima fiducia a Pioli, ottimisti per lo stadio. Su San Siro..."

"Siamo relativamente ottimisti". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan si è espresso sul dossier stadio in casa rossonera. Stadio che dovrebbe sorgere in quel di San Donato: negli ultimi mesi i 19 volte Campioni d'Italia hanno accelerato. "Il sindaco di Milano ci ha chiesto di fare un ultimo tentativo per vedere se è possibile una ristrutturazione, magari leggera, dello stadio di San Siro - ha aggiunto l'esperto dirigente -. Da questo punto di vista sono piuttosto negativo" Sul fronte Pioli: "Abbiamo massima fiducia in lui. I risultati ce la stanno rafforzando. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte".