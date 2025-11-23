Scaroni e Marotta: "A San Siro tutti hanno grandi ricordi, perciò vogliamo che il nuovo stadio sia iconico"

Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Le parole dei presidenti di Inter e Milan a pochi minuti dall'inizio del derby
© Getty Images
Momento significativo nel pre partita del derby con i presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, che ai microfoni di Dazn hanno parlato del nuovo stadio che prenderà il posto di San Siro: "Sarà una partita storica e una data che va nella storia delle due squadre e del calcio italiano. San Siro è uno stadio di grandi ricordi e di grandi passioni, il nostro obiettivo è far nascere un nuovo stadio che dia continuità a questi sentimenti", così il presidente nerazzurro, a cui fa eco Scaroni: ""Ora siamo proprietari ma sono già tanti anni che lo gestiamo insieme, è un bel percorso e siamo contenti di quanto fatto finora. Vogliamo che il nuovo stadio sia iconico"
Poi, sul derby, Marotta spiega: "Il derby ha un fascino particolare, il nostro obiettivo è dare continuità alle ultime partite. Scudetto? Serve tempo per capire dove possiamo arrivare". Scaroni, invece, fa il punto sui progressi che il Milan ha fatto vedere in questo inizio di campionato sotto la guida tecnica di Allegri: "Noi stiamo lavorando per rendere competitiva la squadra e credo che ci stiamo riuscendo, siamo ottimisti ma, come dice il nostro allenatore, i conti si fanno a marzo"
Una riflessione, da parte del presidente Marotta, anche sull'Italia che giocherà gli spareggi per qualificarsi al prossimo Mondiale: "La nazionale è un patrimonio del movimento calcistico, dobbiamo metterla nelle condizioni migliori a passare il playoff e da parte nostra c'è massima disponibilità"
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa