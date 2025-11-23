Scaroni e Marotta: "A San Siro tutti hanno grandi ricordi, perciò vogliamo che il nuovo stadio sia iconico"

Momento significativo nel pre partita del derby con i presidenti di Inter e Milan, Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni, che ai microfoni di Dazn hanno parlato del nuovo stadio che prenderà il posto di San Siro: "Sarà una partita storica e una data che va nella storia delle due squadre e del calcio italiano. San Siro è uno stadio di grandi ricordi e di grandi passioni, il nostro obiettivo è far nascere un nuovo stadio che dia continuità a questi sentimenti", così il presidente nerazzurro, a cui fa eco Scaroni: ""Ora siamo proprietari ma sono già tanti anni che lo gestiamo insieme, è un bel percorso e siamo contenti di quanto fatto finora. Vogliamo che il nuovo stadio sia iconico"