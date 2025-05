Scandalo in Camerun: la Federazione deve 1,5 miliardi di franchi a due agenzie di viaggio

Un nuovo scandalo colpisce la Federazione Camerunense guidata da Samuel Eto'o. Secondo quanto riportato dai media locali, l'ente non avrebbe pagato 1,5 miliardi di franchi CFA (oltre 2 milioni di euro) legati alla fornitura di biglietti aerei per le squadre nazionali, servizi resi dal 2023 da parte delle agenzie di viaggio MEDI VOYAGE SARL e MARWAN & MEDI VOYAGES SARL. Nonostante promesse, fatture emesse e un incontro lo scorso gennaio, i fondi non sarebbero arrivati tanto che le agenzie avrebbero minacciato ritorsioni legali qualora non dovessero arrivare i pagamenti.