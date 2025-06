Scanavino: "Comolli figura importante, lui e Chiellini rafforzano il club"

Damien Comolli "è una figura importante che andrà a rafforzare il club sugli obiettivi che abbiamo per la prossima stagione. Abbiamo ulteriormente fatto passi avanti significativi sull'aspetto della sostenibilità nonostante l'uscita prematura da competizioni importanti. Proprio in quest'ottica si inserisce l'arrivo di Damien che sarà coadiuvato da Giorgio Chiellini, che entra a far parte della struttura sportiva con il ruolo di director football strategy proprio per andare a incrementare gli aspetti competitivi e le performance sportive sul campo". Lo ha detto l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Damien Comolli.