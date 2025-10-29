Sassuolo, Grosso: "Muharemovic? Non credo giocherà titolare. Berardi non ci sarà"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, Fabio Grosso ha fatto il punto sull'infermeria in casa Sassuolo. Queste le parole del tecnico neroverde: "Muharemovic è tornato a disposizione, ma non credo che inizierà la partita perché ha ancora pochi giorni trascorsi con noi e deve ritrovare le sensazioni giuste, ma l'infortunio è passato. Berardi? Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni, ma gli sono necessari dei giorni di riposo e non ci sarà come Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo". Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Romagna.