Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Grosso: "Muharemovic? Non credo giocherà titolare. Berardi non ci sarà"

29 Ott 2025 - 19:40
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, Fabio Grosso ha fatto il punto sull'infermeria in casa Sassuolo. Queste le parole del tecnico neroverde: "Muharemovic è tornato a disposizione, ma non credo che inizierà la partita perché ha ancora pochi giorni trascorsi con noi e deve ritrovare le sensazioni giuste, ma l'infortunio è passato. Berardi? Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni, ma gli sono necessari dei giorni di riposo e non ci sarà come Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo". Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Romagna.

Ultimi video

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

02:10
DICH GILARDINO VIGILIA 29/10 DICH

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

01:44
La Roma attende il Parma

La Roma attende il Parma

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

01:42
Fabregas col Verona

Il Como affronta il Verona

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:20
Mbappé, venerdì la consegna della Scarpa d'Oro 2024/2025
20:18
Pisa, Gilardino: "Stiamo bene e vogliamo confermare i nostri progressi"
19:40
Sassuolo, Grosso: "Muharemovic? Non credo giocherà titolare. Berardi non ci sarà"
19:16
Sambenedettese-Ascoli di Coppa Italia, nessun problema di ordine pubblico
19:15
A22: "Uefa non può ignorare tribunali, chiederemo danni"