Sassuolo, Grosso: "Inizio complicato ma avremo tante opportunità"

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha rilasciato un'intervista al Messaggero, parlando della sua squadra e dei prossimi impegni: "I risultati per ora non ci stanno dando ragione, ma ogni partita è un'occasione per ripartire. Sapevamo che il livello sarebbe stato più alto, sono contento di essere qui a lottare con questi ragazzi dopo esserci guadagnati insieme il salto di categoria".
Sulla prossima partita del Sassuolo contro la Lazio: "Loro sono una squadra forte che può fare un buon campionato, ma noi proveremo a metterli in difficoltà. Sarri è un allenatore che ha scritto la storia, è un onore affrontarlo".
