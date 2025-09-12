Sassuolo, Grosso: "Inizio complicato ma avremo tante opportunità"

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha rilasciato un'intervista al Messaggero, parlando della sua squadra e dei prossimi impegni: "I risultati per ora non ci stanno dando ragione, ma ogni partita è un'occasione per ripartire. Sapevamo che il livello sarebbe stato più alto, sono contento di essere qui a lottare con questi ragazzi dopo esserci guadagnati insieme il salto di categoria".