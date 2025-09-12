Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Barcellona, Laporta: "Camp Nou? Presto torneremo a casa"

12 Set 2025 - 13:16

Il Barcellona e i suoi tifosi attendono il ritorno al Camp Nou. I lavori per la ristrutturazione completa dell'impianto procedono ma i Blaugrana potrebbero già riaprirlo parzialmente questa stagione. Il presidente Laporta si è espresso così in merito: "Esprimo la mia gratitudine per la massima comprensione dimostrata dai soci e dai tifosi durante l'intero processo. C'è grande entusiasmo ed emozione. Ci siamo. Lo stadio è finito e pronto: ora dobbiamo continuare il tutto da un punto di vista amministrativo e formale. Torneremo presto a casa. Non posso specificare il momento esatto perché dipende dai permessi che ci serviranno dalle autorità competenti". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:22
13 DICH RABIOT 4 PRES. 12/9 DICH

Rabiot: "Sono qui per vincere lo scudetto"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:57
Donnarumma al City

Donnarumma al City

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

01:18
Bove al Viola Park

Bove al Viola Park

02:18
Esclusiva Gudmundsson

Esclusiva Gudmundsson

02:31
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:50
Ecco Openda e Zhegrova

Ecco Openda e Zhegrova

01:27
Juve: i dubbi di Tudor

Juve: i dubbi di Tudor

01:33
Inter: come è dura a casa Juve

Inter: come è dura a casa Juve

01:16
Domani Juve-Inter

Domani Juve-Inter

01:01
13 DICH RABIOT 1 PRESENTAZIONE 12/9 DICH

Rabiot: "Con Allegri grande feeling, abbiamo condiviso tanto"

01:14
13 DICH RABIOT 2 PRESENTAZIONE 12/9 SRV

Rabiot: "Allegri mi ha parlato del progetto Milan e ho detto sì"

00:22
13 DICH RABIOT 4 PRES. 12/9 DICH

Rabiot: "Sono qui per vincere lo scudetto"

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:00
Spezia, D'Angelo: "Sosta utile per recuperare le forze"
15:45
Lazio, Isaksen verso la convocazione con il Sassuolo
15:25
Parma, Cuesta: "Adesso possiamo dire chi siamo"
14:45
Serie A, Nicola eletto 'Coach Of The Month'
14:00
Athletic Bilbao, ecco Laporte: "Non vedo l'ora di iniziare"