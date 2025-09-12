Barcellona, Laporta: "Camp Nou? Presto torneremo a casa"

Il Barcellona e i suoi tifosi attendono il ritorno al Camp Nou. I lavori per la ristrutturazione completa dell'impianto procedono ma i Blaugrana potrebbero già riaprirlo parzialmente questa stagione. Il presidente Laporta si è espresso così in merito: "Esprimo la mia gratitudine per la massima comprensione dimostrata dai soci e dai tifosi durante l'intero processo. C'è grande entusiasmo ed emozione. Ci siamo. Lo stadio è finito e pronto: ora dobbiamo continuare il tutto da un punto di vista amministrativo e formale. Torneremo presto a casa. Non posso specificare il momento esatto perché dipende dai permessi che ci serviranno dalle autorità competenti".