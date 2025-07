Al Hilal, Cancelo nei guai: pugno a un uomo in discoteca

Joao Cancelo finisce nei guai. L'ex Inter e Juventus, attualmente in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha colpito con un pugno un uomo in una discoteca di Vilamoura, in Algarve, dove si trova attualmente in vacanza. Lo riporta Correio da Manha. Secondo la ricostruzione giornalistica l'ex Inter e Juve si trovava in una zona riservata del locale, ma a un certo punto è sceso in una delle aree più affollate e ha colpito al volto un uomo.