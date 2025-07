BARI, TRAGEDIA VERRETH: MORTO IL FIGLIO DI UN ANNO

Tragedia in casa Bari. Il centrocampista Matthias Verreth è stato raggiunto, oggi all’ora di pranzo, dalla notizia della morte del suo secondogenito. Un bambino di un anno. Non sono ancora trapelati particolari sul devastante episodio che sarebbe accaduto in Belgio, dove risiede la famiglia di Verreth.

Il centrocampista, 27 anni appena arrivato al Bari da svincolato dopo il forzato addio al Brescia, è scoppiato in lacrime mentre era a pranzo con il resto della squadra. La comitiva di Caserta infatti si era concessa mezza giornata di riposo, dopo 10 giorni di fatiche nel ritiro di Roccaraso. L’unica cosa certa è che lo stesso presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha accompagnato in macchina Verreth all’aeroporto di Fiumicino, per consentirgli di raggiungere al più presto il suo Paese.

In attesa di conoscere le cause che hanno provocato la tragedia, gli uomini di Fabio Caserta visibilmente sconvolti da quanto accaduto si apprestano a lasciare il ritiro di Roccaraso con due giorni di anticipo rispetto al previsto: salta pertanto il test di martedì con la Cavese.