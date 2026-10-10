Sassuolo, Aquilani: "Al Milan sono stato sfortunato, Seba Esposito può fare tutto"

"Affrontiamo una squadra forte, quindi dobbiamo essere consapevoli di noi stessi e giocare con coraggio. Il nostro percorso è iniziato bene, perciò dobbiamo continuare sulla nostra strada e allo stesso tempo crescere di più in zona gol e in difesa avere più percezione del pericolo. Dobbiamo essere più cinici". Così il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani alla vigilia della gara casalinga contro il Milan". Ha conosciuto Amorim allo Sporting: "Lo saluto in italiano, non mi ricordo più il portoghese. Ho fatto solo una stagione in Portogallo. Abbiamo condiviso la conoscenza di Jorge Jesus, un allenatore che mi ha stimolato molto. Io al Milan sono stato anche sfortunato. Seba Esposito può fare tutto".