Seconda uscita stagionale per il Sassuolo che a Vipiteno si impone 5-0 sul Real Vicenza. Il risultato si sblocca al 25’: triangolazione Caputo-Berardi, palla a centro area per la conclusione vincente di Manuel Locatelli. Al 32’ arriva il raddoppio, Caputo apre sulla sinistra per Tripaldelli, preciso il cross per il gol di prima intenzione di Domenico Berardi. Il 3-0 giunge al 68': splendido assist di Di Francesco per Nicholas Pierini che infila la porta. Al 75' traversone dalla destra di Traorè e tap in vincente di Pierini. Quinta rete che arriva all'85' grazie a Junior Traorè dopo un preciso invito dalla destra del neo entrato Sala.